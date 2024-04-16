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شاعر سعودي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده

الثقافة والفن

شاعر سعودي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده
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كشف الشاعر السعودي صالح الشادي عن تطورات الحالة الصحية لمواطنه الفنان محمد عبدة بعد تعرضه لوعكة خلال الفترة الماضية.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب صالح الشادي: "الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية.. وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن".

وأشار الشادي إلى أن عبده "يعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو بعد عودته من العمرة".

وتابع: "نسأل الله ان يتقبل .. وأن يتمم عليه الشفاء .. وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال".

شاعر سعودي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده
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يذكر أن محمد عبده كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الشركة المنظمة لحفله الذي كانت مقررة إقامته بالبحرين في 19 أبريل المقبل للإعلان عن إلغائه، بسبب مرور الفنان بوعكة صحية مفاجئة.

المصدر: RT

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