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رقص ميريام فارس بفستان جريء في حفل فني يثير جدلا كبيرا (فيديوهات)

الثقافة والفن

رقص ميريام فارس بفستان جريء في حفل فني يثير جدلا كبيرا (فيديوهات)
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أثارت الإطلالة الجريئة للفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال حفلٍ أحيته في مدينة ليماصول القبرصية في عيد الفطر المبارك، جدلاً وانتقاداتٍ حادة.

وظهرت ميريام فارس على المسرح، خلال الحفل، بفستان اعتبره البعض "جريئا للغاية"، حيث كان مكشوفا بشكل كبير من الأعلى.

وأثارت الفيديوهات المتداولة لميريام فارس على مواقع التواصل جدلا لدى النشطاء، حيث انتقد البعض إطلالاتها، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بها.

وقال أحدهم معلقا: "أنوثة ولا خلاعة"، وأضاف آخر: "حركات مبتذلة وعري بشع".

رقص ميريام فارس بفستان جريء في حفل فني يثير جدلا كبيرا (فيديوهات)

في حين كتب أحدهم معلقا: "بصراحة أجمل فنانة أشوفها"، وأضاف آخر: "جمال وحلاوة ونعومة وكل شيء جميل".

رقص ميريام فارس بفستان جريء في حفل فني يثير جدلا كبيرا (فيديوهات)

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المصدر: RT

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