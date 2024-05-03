"سترة العترة".. مصادر إعلامية تكشف أسباب إنهاء دور الفنانة المصرية فريدة سيف النصر في "العتاولة"

كشفت مصادر عن سبب إنهاء دور الفنانة المصرية، فريدة سيف النصر، في مسلسل "العتاولة" "دون مبرر درامي واضح" وفق ما قاله مشاهدو العمل الدرامي، الذي عرض في شهر رمضان ولاقى رواجا كبيرا.

وقالت المصادر إن فريدة سيف النصر، "كانت تتعمد التأخير في اللوكيشن وعدم تصوير مشاهدها في الوقت المحدد لها، كما أنها كانت تتناسى جملها أثناء مراجعة المشاهد مع زملائها في المسلسل".

وأضافت: "كانت نصر تتعمد توتير زملائها خلال المشاهد وبالأخص الشباب الجدد".

و"العتاولة" عمل درامي مصري من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه واحتل تريند منصات السوشيال ميديا وقت عرضه، الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تقرر تقديم جزء ثان من المسلسل يعرض في رمضان 2025.

وفي وقت سابق تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر، خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج المصرية عن مشاركاتها في مسلسل "العتاولة" بدور "سترة العترة" قائلة: شخصية "سترة" بالنسبة لي فيها كتير مني".

وشاركت فريدة سيف النصر في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي كما شاركت في مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم تأليف مدحت العدل وإخراج ماندور العدل.

وفريدة سيف النصر ممثلة مصرية من مواليد 1959، درست في مدرسة النهضة بالقاهرة، وانضمت إلى فرقة التمثيل والموسيقى، واكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى وهي ما زالت طالبة ثم اكتشفها جورج سيدهم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ثم تركت الفن بعض الوقت في تسعينيات القرن العشرين ثم عادت إليه وعملت في العديد من المسلسلات.

المصدر: "القاهرة 24"