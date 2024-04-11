بسبب "سترة العترة".. جمهور "العتاولة" يحتشد أمام منزل نجمة مصرية (فيديو)

احتشد جمهور من الشباب أمام منزل الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، مرددين اسم "سترة العترة".

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وأعربت الفنانة عن سعادتها بالواقعة، التي شاركت فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت: "لما يعرفوا بيت سترة العترة وتبقى طالع تقول بلاش دوشة وأقول دي خناقة تصورها وتبعتها النقطة تلحقنا وعايزة تنام، تلاقيهم شباب قمرات ولادنا يعني بيقولوا بنحبك يا سترة".

مضيفة: "أعمل إيه بقى ربنا يحميهم أصغر من ابني بكتير، الله أكبر شكرا يا مولاي يارب يا كريم يا ودود".

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر قدمت شخصية "سترة العترة"، وغابت عن الظهور في أخر حلقات مسلسل "العتاولة" ضمن دراما رمضان 2024، الذي يشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

المصدر: RT