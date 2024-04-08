"كسر الجدار الرابع".. جدل في مصر حول إعلان الحلقة الأخيرة من "العتاولة"

انتقد الفنان المصري القدير نبيل الحلفاوي إعلان الفنانين باسم سمرة وطارق لطفي عن الحلقة الأخيرة من مسلسل العتاولة على قناة MBC مصر.

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وعبر منصة X كتب الحلفاوي: إيه ده؟ معقولة؟!، ثم علق: أنا آسف جدا.. دخلت اشوف التعليقات.. لقيتها إعجاب وإشادة.. بقدم اعتذاري على استنكاري. بس لو سمحتوا يعني.. للمنبهرين بكسرالجدار الرابع.. ده بيبقى منهج من أول العمل لآخره. ومن غير ربطه بمتغير يفسده عند إعادة عرضه أو مشاهدته: بكره الساعة كذا على محطة كذا بعد برنامج كذا.. أكرر اعتذاري.

واعتمد الإعلان على طريقة كسر الجدار الرابع والتي تعتمد على خلق حالة استثنائية من الخروج عن حالة التقمص الفني للشخصية الدرامية، ويظهر الممثلون بشخصياتهم الحقيقية أو يخاطبون الجمهور مباشرة بصورة حقيقية لإضافة بعد ما للصورة الدرامية.

والجدار الرابع هو اصطلاح تمثيلي، يشير إلى جدار متخيل غير مرئي يفصل الممثلين عن الجمهور، ويفترض أن الممثلين يتصرفون كما لو أنهم لا يستطيعون رؤية الجمهور.

وعندما يكسر هذا الجدار فإن الممثلين يظهرون بشخصياتهم الحقيقية أو يظلون بشخصياتهم المتقمصة ولكن يخاطبون الجمهور مع إظهار الوعي الكامل بوجوده، أي يخرجون عن الإطار التمثيلي للعمل الدرامي.

ويقوم إعلان باسم سمرة وطارق لطفي على حوار بينهما يتطرق إلى العديد من الأمور التي تمثل كسرا للجدار الرابع، حيث يتحدثان عن موعد إذاعة الحلقة الأخيرة، وعن الإنتاج والمستشار تركي آل الشيخ، وعن احتمال تغيير نهاية المسلسل، وعن تفضيلات الجمهور.

وتصدر هذا الترويج مؤشرات بحث غوغل ومختلف ترندات السوشيال ميديا، حيث جاء الترويج للحلقة الأخيرة فى مشهد نهاية حلقة أمس الـ29، حين تحدث "عيسي الوزان"، باسم السمرة، لـ خضر، طارق لطفي، قائلًا له "عايزك تفهم يا غـبـي.. إن المسلسل خلاص خلص وكلها كام مشهد وتتر النهايه ينزل والناس عالقهاوي تقف على رجليها وتسقف والسوشيال ميديا هتتقلب هيقولك نهاية غير متوقعة".

وتابع سمرة حديثه: "الشر انتصر على الخير سيد المعلمين المعلم عيسي الوزان حط عالعتاوله.. ده احتمال كبير أوي المستشار تركي آل الشيخ يزرفني مكالمه ونلاقي نفسنا فالـ Joy Awards".

وأضاف باسم سمرة: "بشوقك عايز تمـوت في المشهد الأخير مع نصار أخوك تمام عايز تكمل معايا فالجزء التاني براحتك.. بس قبل ما تجاوب الجزء الثاني فلوسه هتبقي أكتر وهيكسر الدنيا أكتر وأنا بحبك أكتر"، ليرد عليه طارق لطفي: "هو أنا مقولتلكش مش أنا قررت أغير النهايه".

ليقاطعه سمرة: "النهايه اتكتبت خلاص.. الناس بتحب الأشرار يا خضر.. القفلة عندي أنا.. التسقيف عندي أنا"، ليرد لطفي: "ابقي قابلني"، ثم يقول سمرة: "امتي وفين؟".

ويختتم طارق لطفي الحوار قائلا: "بكره على mbc مصر الساعه 7 بتوقيت القاهرة.. ده معاد حلو أوي.. ده بعد رامز على طول.. يلا بينا".

المصدر: الشروق