بعد الجدل في رمضان.. صناع "الحشاشين" المصري يكشفون عن الخطوة القادمة

نجاح كبير حققه مسلسل الحشاشين المصري، الذي نافس به الفنان كريم عبد العزيز في الموسم الرمضاني 2024، مما جعل صناع العمل يقررون تحويله إلى عمل سينمائي.

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وكشف المخرج بيتر ميمي تفاصيل تحويل مسلسل الحشاشين إلى عمل سينمائي، حيث قال في تصريحات تلفزيونية له إنه جار العمل على تحويل "الحشاشين" إلى فيلم سينمائي يهدف إلى تخطي حدود الوطن العربي.

وتابع: "كنا عاملين حسابنا قبل دخول المسلسل وأثناء مرحلة الكتابة، في مسلسل الحشاشين قدمنا الرواية الغربية، وفيها صداقة حسن الصباح وعمر الخيام ونظام الملك، لكن الفيلم هيكون فيه الرواية الشرقية، وبنشوف إزاي نحول الفيلم إلى 8k بصورة قريبة من آي ماكس".

ومسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وتدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حول حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة.

وتضمن تتر البداية شرح الدين الإسلامي، منذ بعثة النبي محمد -صل الله عليه وسلم- وصولا إلى الخلفاء الأربعة، ثم تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة، ومذاهب، ومن خلافة راشدة ورشيدة، إلى خلافة أموية، ومنها إلى خلافة عباسية، وبالتالي كل خلافة بعد الخلافة الراشدة كانت تنتقم من الخلافة التي تسبقها حتى ظهور حسن الصباح الفنان المصري "كريم عبدالعزيز" في القرن الـ11.

وأسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، وهم رجال لا يأبهون الموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدا.

المصدر: القاهرة 24