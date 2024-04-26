نجم مسلسل "فريندز" يهاجم احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعات أمريكية ويطالب بـ"إجراءات فورية"

أشار ديفيد شويمر، الممثل الأمريكي الشهير بدور روس غيلر في المسلسل التلفزيوني "الأصدقاء" (فريندز)، إلى ما اعتبره "تزايدا مثيرا للقلق من معاداة السامية" في حرم الجامعات الأمريكية.

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وفي حسابه على "إنستغرام"، وصف شويمر المناخ الحالي للطلاب اليهود بأنه "محفوف بالمضايقات المنتشرة والترهيب والفصل وخطاب الكراهية والتهديدات وأعمال العنف الحقيقي".

وزعم أن الطلاب اليهود يواجهون "أسوأ الهجمات على حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم في حياته".

ودعا شويمر، الذي تحدث بصوت عال عن تراثه اليهودي ومكافحة معاداة السامية، إلى اتخاذ "إجراءات فورية"، قائلا إنه "إذا تم توجيه مستوى مماثل من التمييز ضد أي أقلية أخرى، فإن الرد سيكون فوريا وقويا".

يذكر أن الشرطة الأمريكية اعتقلت متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في مخيم لجامعة إيمرسون في وقت سابق، كما أوقفت شرطة لوس أنجلوس 93 شخصا خلال تظاهرة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، نظمت في خضم تحركات طلابية مؤيدة لقطاع غزة.

في حين تواجه جامعة كولومبيا، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها مركز الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين، موعدا نهائيا للمفاوضات حول إنهاء التخييم الموجود على مروج حديقتها، إذ حدث قدر كبير من النقاش حول كيفية تعامل سلطات الجامعة مع هذا الأمر، بما في ذلك القرار الذي صدر الأسبوع الماضي بإرسال الشرطة لإخلاء معسكرات التخييم المؤيدة.

هذا وينظم المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين منذ أيام، مظاهرات في العديد من الجامعات الأمريكية، حيث يطالبون إدارات جامعاتهم بسحب الأموال من الشركات التي تستفيد من الحرب الإسرائيلية على "حماس" في غزة ويطالبون أيضا بقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT