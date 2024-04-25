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الخارجية الأمريكية لا تعتبر تصريحات نتنياهو تدخلا في شؤونها

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الخارجية الأمريكية لا تعتبر تصريحات نتنياهو تدخلا في شؤونها
Globallookpress IMAGO/Kira Hofmann
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أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لا تعتبر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة تدخلا في الشؤون الداخلية الأمريكية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "لن أقارن ذلك بالتدخل"، مضيفا أن "زعيما يمكن أن يعلق على ما يعتبره ضروريا".

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وأضاف باتيل أنه لا يعتبر تصريحات نتنياهو دعوة لقمع الاحتجاجات.

وقال إن "بإمكان رئيس الوزراء الإدلاء بأي تعليقات يعتبرها مناسبة. ونحن سنواصل إعارة الاهتمام لما يحدث في بلدنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب عن استيائه من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، واصفا اياها بـ "المعادية للسامية"، محذرا الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام من "العواقب الوخيمة" لما اعتبره "تصاعدا لمعاداة السامية".

المصدر: تاس

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