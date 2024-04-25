بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستمر بمشاركة حشد كبير (فيديوهات)

تجمع حشد كبير من المتظاهرين مرة أخرى في الساحة الرئيسية في حرم جامعة تكساس في أوستن، حيث تُسمع هتافات "فلسطين حرة، حرة"، وسط تواجد أمني مشدد ومكثف لعناصر الشرطة.

وكانت الحديقة الجنوبية، حيث جرت الاعتقالات خلال احتجاجات يوم أمس، خالية إلى حد كبير باستثناء الطلاب الذين كانوا يسيرون إلى فصولهم.

وحملت إحدى المتظاهرات، التي لم ترغب في الكشف عن اسمها لأنها موظفة في جامعة تكساس، لافتة تدعو إلى "احتلال جميع الجامعات"، كما أنها كانت حاضرة في احتجاج الأمس.

وقالت لشبكة "إن بي سي نيوز": "لم أكن خائفة من العودة لأنه في نهاية المطاف، هذا شيء مهم ويقولون إن ما يبدأ هنا يغير العالم"، مضيفة: "لقد بدأنا هنا".

University of Texas Austin pic.twitter.com/DIKtdt5AxY — Abdulaziz ~ (@AzizSk91) April 25, 2024

هذا وقد تحولت أحرام الجامعات الأمريكية المرموقة إلى مكان للغضب بشأن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية لحليفتها إسرائيل.

- وصلتني مقاطع من عيالنا اللي يدرسون برا ، كمية إنتشار "قضية فلسطين" بين الشباب و الشيبان عندهم شي يستحق الدراسة :



• المقطع الأول من أكسفورد | بريطانيا

صاحب المقطع يقول لا تمنشني 🌚



• المقطع الثاني : فلوريدا | أمريكا@zyad_lfc



موفقين يا عيال ❤️ pic.twitter.com/LD9s7gIbyW — The President (@0President) April 25, 2024

وتجمع يوم أمس حشد من الطلاب في أوستن بولاية تكساس الأمريكية أمام مبنى سجن محلي للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 50 شخصا جرى اعتقالهم في احتجاجات جامعية مؤيدة لفلسطين.

يذكر أن الاحتجاجات الطلابية تكثفت في أعقاب إقرار الولايات المتحدة حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل واندلعت على إثرها احتجاجات طلابية في جامعة تكساس بأوستن وحضرت قوات أمنية معززة إلى مكان الاحتجاج.

وعلى الرغم من حملة الاعتقالات أعلن الطلاب عزمهم في جامعة المدينة على مواصلة احتجاجهم بعد ظهر اليوم الخميس. ومن المتوقع أيضا أن ينضم إليهم المدرسون.

المصدر: RT