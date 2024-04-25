احتجاجات أمام سجن محلي في تكساس للإفراج عن طلبة تظاهروا دعما لفلسطين (فيديو)

تجمع حشد من الطلاب في أوستن بولاية تكساس الأمريكية أمام مبنى سجن محلي للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 50 شخصا جرى اعتقالهم في احتجاجات جامعية مؤيدة لفلسطين.

يشار إلى أن الاحتجاجات الطلابية تكثفت في أعقاب إقرار الولايات المتحدة حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل واندلعت على إثرها احتجاجات طلابية في جامعة تكساس بأوستن وحضرت قوات أمنية معززة إلى مكان الاحتجاج.

🚨 BIG BREAKING 🚨

Another University of Texas at Austin student get arrest!



One hundred or more protesters gathered on the campus of the University of Texas at Austin on Wednesday to participate in an unruly anti-Israel demonstration. pic.twitter.com/Mk7UKnNQbZ — White Collar Politics (@NewsMatri) April 25, 2024

وقالت إحدى المتظاهرات أمام مبنى السجن المحلي لمراسل وكالة "نوفوستي": "إنها مهزلة حقيقية.. نحن هنا للوقوف إلى جانب أصدقاء وعائلات المعتقلين". وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اعتقال العديد من الطلبة المعارضين لسياسة بلادهم الداعمة للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

Dozens of Texas University students were arrested by US police for taking part in a pro-Palestine demonstration on campus. pic.twitter.com/3VFPdkUyII — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) April 25, 2024

بدوره، أكد المحامي جورج لوب، الذي يعمل لصالح المعتقلين، نقل ما مجموعه 54 شخصا إلى السجن.

وأشار لوب إلى أنه ينبغي إطلاق سراحهم بين الساعة 3-4 صباحا (11-12 صباحا بتوقيت موسكو). وبالإضافة إلى الطلاب، حضر إلى السجن أقارب المعتقلين.

"Riot police arrest students as Palestine protests spread to colleges in Texas and California" https://t.co/lc2nESMGMOpic.twitter.com/WLpjGuwj2M — Jim Dickinson (@jim_dickinson) April 25, 2024

وعلى الرغم من حملة الاعتقالات هذه يعتزم الطلاب في جامعة المدينة مواصلة احتجاجهم بعد ظهر اليوم الخميس. ومن المتوقع أيضا أن ينضم إليهم المعلمون.

THE GREAT UNIVERSITIES REVOLUTION!



Governor Abbot has sent in State Troopers to the University of Texas



The students chant “You don’t scare us” and “Get off our campus”.



Politicians in the USA who are completely bribed and controlled by Israel are trying to pic.twitter.com/PZDUYFef4O — mohammad ismail (@drismail1426) April 25, 2024

هذا وقد تحولت أحرام الجامعات الأمريكية المرموقة إلى مكان للغضب بشأن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية لحليفتها إسرائيل.

المصدر: نوفوستي