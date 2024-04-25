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احتجاجات أمام سجن محلي في تكساس للإفراج عن طلبة تظاهروا دعما لفلسطين (فيديو)

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احتجاجات أمام سجن محلي في تكساس للإفراج عن طلبة تظاهروا دعما لفلسطين (فيديو)
Gettyimages.ru
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تجمع حشد من الطلاب في أوستن بولاية تكساس الأمريكية أمام مبنى سجن محلي للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 50 شخصا جرى اعتقالهم في احتجاجات جامعية مؤيدة لفلسطين.

يشار إلى أن الاحتجاجات الطلابية تكثفت في أعقاب إقرار الولايات المتحدة حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل واندلعت على إثرها احتجاجات طلابية في جامعة تكساس بأوستن وحضرت قوات أمنية معززة إلى مكان الاحتجاج.

وقالت إحدى المتظاهرات أمام مبنى السجن المحلي لمراسل وكالة "نوفوستي": "إنها مهزلة حقيقية.. نحن هنا للوقوف إلى جانب أصدقاء وعائلات المعتقلين". وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اعتقال العديد من الطلبة المعارضين لسياسة بلادهم الداعمة للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

بدوره، أكد المحامي جورج لوب، الذي يعمل لصالح المعتقلين، نقل ما مجموعه 54 شخصا إلى السجن.

وأشار لوب إلى أنه ينبغي إطلاق سراحهم بين الساعة 3-4 صباحا (11-12 صباحا بتوقيت موسكو). وبالإضافة إلى الطلاب، حضر إلى السجن أقارب المعتقلين.

وعلى الرغم من حملة الاعتقالات هذه يعتزم الطلاب في جامعة المدينة مواصلة احتجاجهم بعد ظهر اليوم الخميس. ومن المتوقع أيضا أن ينضم إليهم المعلمون.

هذا وقد تحولت أحرام الجامعات الأمريكية المرموقة إلى مكان للغضب بشأن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية لحليفتها إسرائيل.

المصدر: نوفوستي

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