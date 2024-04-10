نتائج تصويت RT .. الجمهور العربي يختار المسلسل "الأفضل" في رمضان 2024

تميّزت دراما رمضان لعام 2024 بعرض عدد هائل من المسلسلات من مختلف أنحاء الوطن العربي، ومع نهاية الشهر الفضيل، نكشف لكم آراء المتابعين حول المسلسل الأفضل من وجهة نظرهم.

إليكم نتائج تصويت الجمهور عبر RT للمسلسل العربي المفضل في رمضان:

1- الحشاشين (مصر)

حصد المسلسل المركز الأول في التصويت، رغم الجدل الكبير حوله عبر مواقع الإنترنت.

وتدور أحداث العمل، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، في القرن الحادي عشر حول حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة.

وكشف المخرج بيتر ميمي تفاصيل تحويل المسلسل إلى عمل سينمائي.

2- خيوط المعازيب (السعودية)

شغل العمل، من بطولة بدر المحسن النمر وإبراهيم الحساوي وريم أرحمة، المركز الثاني. وتدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي داخل حارة "معازيب البشوت"، حيث كانت تشتهر السعودية في تلك الفترة بصناعة البشوت، وتتوالى الأحداث لتصل إلى نهاية تلك الحقبة.

3- ولاد بديعة (سوريا)

حقق نجاحا كبيرا في سوريا والوطن العربي، ليأتي في المركز الثالث ضمن تصويت RT.

والعمل من بطولة سلافة معمار ويامن الحجلي ومحمود نصر وسامر إسماعيل، من إخراج رشا شربتجي.

تداخل أحداث المسسل بين الماضي والحاضر لتكشف التطورات الغامضة في طبيعة العلاقات المعقدة بين الأخوة، حيث تتراوح العلاقة ما بين الصراع وأحيانا التوحد في مواجهة المخاطر.

4- المداح (مصر)

يأتي في المركز الرابع، وحقق جماهيرية واسعة حيث يقدم المسلسل قصة صابر (الشخصية التي يلعبها الفنان حمادة هلال) الطفل الذي تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة ليتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع.

5- تاج (سوريا)

حصد نجاحا كبيرا وشغل المركز الخامس في تصويت الجمهور للمسلسل الأفضل، ويضم العمل نخبة من نجوم التمثيل في سوريا، أبرزهم بسام كوسا وتيم حسن، ومشاركة المغنية فايا يونان في بطولة المسلسل لأول مرة ضمن مسيرتها الفنية. وتدور أحداثه في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا في مدينة دمشق مع بطل ملاكمة سابق يُدعى تاج الدين الحمال، الذي تربّى على القيَم الأخلاقية وحب الوطن ومقاومة الاستعمار، قبل أن يُتّهم بالخيانة ويخسر أصدقاءه وزوجته وكل ما لديه

6- العربجي 2 (سوريا)

احتل المركز السادس، وتدور أحداثه حول وقوع البطل، الذي يقوم بدوره الفنان باسم ياخور، في حب فتاة ويحاول كثيرا التودد لها، ولكنها ترفضه وهو ما يدخله في العديد من الأزمات والخلافات.

ويشارك في بطولة المسلسل: سلوم حداد وديمة قندلفت وطلال مارديني وطارق مرعشلي، من تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف سبيعي.

7- نعمة الأفوكاتو (مصر)

حقق نجاحا رائعا وشغل المركز السابع في تصويت الجمهور.. العمل من بطولة الفنانة مي عمر وإخراج محمد سامي. تدور أحداث "نعمة الأفوكاتو" في حارة شعبية، وفيه البطلة نعمة محامية شديدة الذكاء، قادرة على مساعدة موكليها على الدوام، ولكن ذلك لا ينقذها من الفقر، فهؤلاء الموكلون ليسوا سوى فقراء تقابلهم في مقهى، حتى يأتيها الفرج على يد موكل شديد الثراء، يوكلها لإنقاذ ابنه المحكوم عليه ظلما.

8- دروب المرجلة (اليمن)

لست من متابعي ما يسمى بـ (مسلسلات رمضان) ولكن،،،،،!



المسلسل اليمني "دروب المرجلة" روووووعة👌🏼



مسلسل غني بالقيم والمبادئ والتربية السليمة pic.twitter.com/WO8nafrj3U — جمال الحربي (@Jamalalharbi_65) April 3, 2024

تدور أحداث المسلسل الحاصد المركز الثامن في التصويت، حول مجموعة مارقة من قطاع الطرق تمارس النهب المسلح على الأبرياء في الطرقات، بينما تحاول قوات الشرطة ورجال القبائل التخلص منهم ومن شرورهم، ثم تتوالى الأحداث. العمل من بطولة صلاح الوافي وشروق ونوال عاطف، وإخراج وليد العلفي.

9- البطحة جزء 2 (الجزائر)

ما كتب في نهاية مسلسل البطحة 2 🇩🇿🕊

🔻قد يتمكن الانسان من الهروب او نسيان كل شيء إلا أمر واحد لايستطيع تجنبه ...الاختيار

البطحة ... حكاية ناس وليس كل الناس

البطحة .... وقت من الحياة وليس كل الحياة #نهاية_سلسلة_البطحة2🇩🇿#التراث_الجزائري 🇩🇿#الجزائر🕊🔻 pic.twitter.com/1YYF3W5xXQ — Amine.L 🇩🇿🤍💚❤️ (@lamraoui_amin) April 2, 2024

تدور أحداث المسلسل في جو من الكوميديا، حيث تتناول مجموعة من سلبيات المجتمع الجزائري، وقضاياه المختلفة.

10- الشرار (السعودية)

#الشرار

رمضان 🌙



هذا اللغز من المشاهد التي لم يتم تصويرها في مسلسل الشرار في مجلس الشيخ مشهور…#اللغز يقول:

وش رجل دايم يقسم ابوه نصفين

له وقفة ٍ عند القبايل جليلة



تجمعوا حوله من يسار ويمين

نجل العيون وكاسبين النفيلة



للشاعر #مشعل_فالح_العتيبي

وهو الذي كتب لنا معظم قصائد… pic.twitter.com/654yypV2Oy — الكاتبة لمياء الزيادي العتيبي (@Lamia_writer) April 2, 2024

تدور الأحداث بين بادية وقرية متجاورتين بين الحجاز ونجد، حيث تكشف امرأة أثناء جمعها للحطب فضيحة تتطور وتتشابك إلى قصص أكبر فأكبر، لتكشف أسرارا خفية.

المصدر: RT