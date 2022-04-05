اتهام مسلسل مصري بسرقة موسيقى تصويرية لمسلسل إنمي شهير

اتهم بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي القائمين على الموسم الثاني من المسلسل المصري "المداح" بسرقة موسيقى تصويرية لمسلسل الإنمي الشهير هجوم العمالقة.

ويظهر في مشهد من الحلقة الأولى لقاء بطل المسلسل مع جنية يعرّضه لمواقف غامضة، بينما تُعزف موسيقى من الأنمي أثناء ذلك، وتساءل المتابعون عن رد فعل الاستوديو الياباني المنتج للسلسلة فيما لو عرف بهذه الحادثة.

Hello

I wanna report to you that an Egyptian drama had stolen the "attack on titan" music.

It's called "el madah" or in Arabic "المداح".

I hope you see this comment — Jessica uchiha (@Jessica45808166) April 5, 2022

People are impressed by #المداح#Almaddah while we, otaku, are irritated and agitated by this whole thing especially when apparently, there are shots from the drama similar/typical to the anime - to Eren Yeager, the hero, in particular. 🤦🏻‍♀️ Please, something must be done/said!! 🤦🏻‍♀️ — Esraa Nuriko (@Esraa_Mouri) April 5, 2022

Hey @WIT_STUDIO This is currently happening in Egypt, the series makers of "Maddah" added the Attack On Titan OST as background OST to their series, is this even allowed, listen below https://t.co/ENA7guCixO — Razy (@amreasa) April 2, 2022

ويقدم مسلسل المداح الجزء الثاني الذي يأتي تحت عنوان "أسطورة الوادي" قصة صابر وهي الشخصية التي يلعب دورها الفنان حمادة هلال، وهو الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع ويلعب الدور الفنان أحمد بدير، وتراود سلسلة من الأحلام الغريبة صابر المداح، حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة يخوضها مع الجن.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب حمادة هلال، مجموعة متميزة من الفنانين أبرزهم، هبة مجدي، وأحمد عبدالعزيز، وكمال أبورية، وسهر الصايغ، وبسمة ماهر، وخالد سرحان، وأحمد فؤاد سليم، وولاء شريف، ومحمود متولي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

المصدر: RT+twitter