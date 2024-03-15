"الدنيا يا بكوس يا فلوس يا دروس!".. تيم حسن يشعل الإنترنت بعبارات شخصيته "تاج"

اشتهر النجم السوري، تيم حسن، بأقوال وعبارات يرددها في مسلسلاته وتحقق انتشارا كبيرا بين المتابعين، ليكون آخرها في مسلسله الرمضاني "تاج" من إخراج سامر البرقاوي.

ويلعب تيم حسن شخصية الملاكم السابق "تاج" في المسلسل، الذي تدور أحداثه في فترة الأربعينيات من القرن الماضي في العاصمة السورية دمشق، حيث تربّى على القيم الأخلاقية وحب الوطن ومقاومة الاستعمار، قبل اتهامه بالخيانة.

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وبدأ المتابعون في تناقل عبارات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "بلدي وأنا حر فيه بفرده وبكويه".

كما شارك تيم حسن مقولة "الدنيا يا بكوس يا فلوس يا دروس"، مع صورة جديدة من العمل على حسابه في "إنستغرام"، وسرعان ما حققت انتشارا كبيرا بين المتابعين.

وتتألق الفنانة السورية فايا يونان في تجربتها الأولى في مسلسل "تاج" من تأليف عمر أبو سعدة، حيث عبّرت عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة في مسيرتها الفنية، خاصة تمثيلها إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية، مثل بسام كوسا ونورا رحال.

المصدر: RT