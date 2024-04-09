المكتبة القومية الروسية تطلق مشروعا إلكترونيا بعنوان "الشعر والنثر الروسيان في القرن الـ20"

أعلنت المكتبة القومية الروسية عن إطلاق مورد إلكتروني جديد، وهو "الشعر والنثر الروسيان في القرن العشرين".

ويسلط المورد الإلكتروني الضوء على تاريخ الأدب الروسي في هذا العصر.

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وقالت الخدمة الصحفية للمكتبة إن المبادئ الأساسية للمورد الإلكتروني هي جودة المادة المقدمة وإمكانية الوصول إلى المعلومات عن المراجع وغيرها من المعلومات في أي وقت. ويقوم المورد على مواد الفهرس الببليوغرافي الأساسي "الكتاب السوفييت الروس، الشعراء (العصر السوفيتي)"، والذي أعدته ونشرته المكتبة القومية الروسية أعوام 1977 – 2021 . ويعد المورد "نقطة الوصول" إلى معلومات متنوعة، مما يسمح بإيجاد بيانات حول العمليات الأدبية والكتاب. وعلى سبيل المثال فإن أقسام " Personalia " و"مواقع الكتاب" تقدم معلومات عن الكتاب الروس للقرن العشرين. أما القسم "المتاحف الأدبية" فيقدم بيانات عن 124 متحفا روسيا مع معلومات مختصرة عن المعروضات وتاريخ تشكيلها.

يحتوي قسم "النصوص، المصادر المرجعية" على روابط للمكتبات الإلكترونية وبعض المجموعات للمكتبات الإلكترونية، وموارد الإنترنت التي تحتوي على نصوص المؤلفين، والنسخ الإلكترونية من المخطوطات والوثائق ومجموعات التسجيلات الصوتية والموارد المرجعية. أما قسم "مساعدة الببليوغرافي" فمن شأنه المساعدة في البحث عن المنشورات الأكثر موثوقية حول مواضيع محددة.

وخلصت الخدمة الصحفية للمكتبة القومية الروسية إلى أنه يخطط في المستقبل إنشاء أقسام مخصصة للحركات الأدبية والجمعيات والمجموعات في القرن العشرين.

المصدر: تاس