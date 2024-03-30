مصر.. المستشار مرتضى منصور يكشف تفاصيل ضربه للفنان عادل إمام: خلي بالك أنا من شبرا.. (فيديو)

كشف المستشار المصري مرتضى منصور، عن واقعة خلافه مع الفنان الشهير عادل إمام داخل المحكمة.

إقرأ المزيد

فخلال ظهوره ببرنامج "الصندوق الأسود"، قال مرتضى منصور: " قلت لعادل إمام خلي بالك، أنت شتمتني وأنا من شبرا وروض الفرج.. وهضربك في المحكمة".

وأضاف منصور: "كان أيامها يعرض مسرحية شاهد مشافش حاجة، وجاء إلى المحكمة معه ممثلين بـ"عضلات" وكل واحد فيهم جايب أصدقاءه معه، ورجالتي ضربوهم كلهم".

واستطرد:" أنا كنت رايح برجالتي، وقلت عايز أعيّش عادل إمام في الجحيم عشان أهانني وأهان القضاة وشتمني، والضرب جرى داخل المحكمة".

#مرتضى_منصور: ضربت عادل إمام داخل المحكمة — القبس (@alqabas) March 30, 2024

المصدر: RT