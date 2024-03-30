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مصر.. المستشار مرتضى منصور يكشف تفاصيل ضربه للفنان عادل إمام: خلي بالك أنا من شبرا.. (فيديو)

الثقافة والفن

مصر.. المستشار مرتضى منصور يكشف تفاصيل ضربه للفنان عادل إمام: خلي بالك أنا من شبرا.. (فيديو)
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 كشف المستشار المصري مرتضى منصور، عن واقعة خلافه مع الفنان الشهير عادل إمام داخل المحكمة.

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فخلال ظهوره ببرنامج "الصندوق الأسود"، قال مرتضى منصور: " قلت لعادل إمام خلي بالك، أنت شتمتني وأنا من شبرا وروض الفرج.. وهضربك في المحكمة".

وأضاف منصور: "كان أيامها يعرض مسرحية شاهد مشافش حاجة، وجاء إلى المحكمة معه ممثلين بـ"عضلات" وكل واحد فيهم جايب أصدقاءه معه، ورجالتي ضربوهم كلهم".

واستطرد:" أنا كنت رايح برجالتي، وقلت عايز أعيّش عادل إمام في الجحيم عشان أهانني وأهان القضاة وشتمني، والضرب جرى داخل المحكمة".

المصدر: RT

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