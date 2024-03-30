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مصر.. الداعية مبروك عطية يكشف سبب غضبه من الفنان عادل إمام (فيديوهات)

مجتمع

مصر.. الداعية مبروك عطية يكشف سبب غضبه من الفنان عادل إمام (فيديوهات)
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 كشف الداعية المصري مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عن سبب انزعاجه من الفنان عادل إمام بعد تقليده له في أحد مقاطع الفيديو.

وخلال لقائه ببرنامج "ع المسرح"، أوضح مبروك عطية قائلا: "أنا مزعلتش إنه قلدني، لكن زعلت أنه قلدني في مقطع مقصود لحجات تانية، ولكن هو لو كان قلدني في طريقتي وأنا بسأل كنت هشكره".

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وأكد الداعية عطية أنه حزن من مضمون التقليد في فيديو "الزعيم" عادل إمام وليس من فعل التقليد.

وكان الفنان عادل إمام قد قال في مقابلة قديمة إن هناك شخص يرد في برنامجه على اتصالات المواطن المصري بشكل مغاير لطريقة رده على مواطن سعودي، مقلدا طريقة الداعية مبروك عطية في حديثه.

المصدر: RT

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