الداعية وسيم يوسف يعلن إصابته بـ"أخبث" أنواع السرطانات ويثير تفاعلا (فيديو)

كشف الداعية الإماراتي وسيم يوسف عن إصابته بـ"أخبث" أنواع السرطانات، لافتا إلى أنه "انضم إلى محاربي السرطان رسميا".

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وفي مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قال وسيم يوسف:" اتصل بي الطبيب أثناء ترتيبي للسفر، وقال أريدك في المكتب، فذهبت إليه، فقال لي..دكتور أنت عندك سرطان ساركوما الخبيث، وهذا المرض من أندر أنواع السرطانات".

وتابع يوسف:" ساركوما أصابني، لله الحمد وتمام المنة، وأسأل الله عز وجل أن لا يبتلي أحدا به لا عدو ولا صديق، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يقيكم شر هذه الأمراض".

وأردف:" انضممت الآن لجماعة محاربي السرطان رسميا، ولا أدري كم سيطول مكوثي في هذه الأرض، ولا أدري كم سأحيا..الذي أعلمه يقينا أنني دخلت في معركة السرطان، "ساركوما"..وأخبث أنواع السرطانات، والذي أعلمه يقينا أنني سأدخل هذه المعركة وأعلم أنه سينتصر انتصارا قويا، ولن يبقي ولن يذر".

واستطرد:" تأملت في الجانب المشرق، جميل أن يبعث الله عز وجل لك رسالة لكي تجهز رحالك، وحتى تستعد لأن تلقى الله، وأن تشد عضدك بالله..وحنى تبحر في طاعة الله"، موجها عدة نصائح لمتابعيه بخصوص الأسرة والأهل والإحسان للناس، وعدم القنوط من رحمة الله والإكثار من فعل الخير.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن تعاطفهم مع الداعية وسيم يوسف وتمنوا له الشفاء العاجل.

الدكتور . وسيم يوسف

يعلن إصابته بالسرطان

لوهلة حسيت إن الدنيا كلها بكبرها ماتستاهل

صفاء القلب والنية الطيبة والعمل الصالح

هو البآقي

المقطع جدا مؤثر كلامه وقوته وايمانه

أسأل الله الكريم أن يُطهر جسده وجسد

كل مريض، ويكتب لهم الشفاء ويتولاهم برحمته

pic.twitter.com/qGeFmgHIL2 — Sarahalsaf (@SarahAlasaf) March 29, 2024

الله يشفيه يارب💔 — 🩵𝑺𝑯𝑨𝑯𝑫🇸🇦 (@hrr32_u) March 29, 2024

المصدر: RT