عالم أزهري يرد على داعية إماراتي بعد فيديو "تارك الصلاة"

رد أحد علماء الأزهر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبد الغني هندي على الداعية الإماراتي وسيم يوسف، الذي نفى وجود آية قرآنية تشير لعقوبة تارك الصلاة.

لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها ؟ لماذا ؟ pic.twitter.com/Sj5R3mtrgA — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 2, 2024

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وقال وسيم يوسف خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع X، إنه: لن تجد في القرآن قط عقوبة لمسلم ترك الصلاة؛ لأن الصلاة تأتي بالحب والله لا يجبر عبدا على حبه، لن تجد هذا، فالله عز وجل لا يجبر أحدا على حبه، الله عز وجل ما خاطب عقوبة الصلاة للمسلمين خاطب لمن كفر بالصلاة.

وأضاف وسيم يوسف خلال المقطع المثير للجدل: الله قال: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، فهذه عن الكفار، والدليل أن الله ختم الآية: وكنا نكذب بيوم الدين، مضيفا: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، هنا يتكلم الله عمن كفر بالصلاة لكن لم يخاطب الله قط مسلما ترك الصلاة؛ لأن الصلاة يريدها الله أن تقبل عليها حبا، ولو ذكرها الله كأنه يجبر المسلم على حبه والله لا يجبر أحدا على حبه.

ورد الأزهري المصري قائلا: "قال الله في كتابه العزيز: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، متسائلا: ماذا يقول عن هذه الآية؟، والغي واد في جهنم بعيد قعرة".

وخلال حديثه أوضح هندي، أن العقاب لتارك الصلاة مذكور في الكتاب ووارد في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها، والله يقول: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، مضيفا: إذا كان من عن صلاتهم ساهون لهم ويل، فما بالنا بمن لم يصلِّ.

وأكد العالم الأزهري، أن هذا الكلام غير صحيح وخاطئ، موضحا: من ترك الصلاة جحودا يُستتاب لكي يرجع، أما من يتركها تكاسلا فيجب أن يحرص على الصلاة، فكل حالة لها عقوبة معينة.

وواصل: هناك عقوبات واردة في تأخير الصلاة، فمن باب أولى يوجد عقوبات لترك الصلاة.

المصدر: القاهرة 24