كاتب سيناريو روسي: التعاون الروسي الإيراني الواسع النطاق قد يبدأ من تصوير حكايات إيرانية

يمكن أن يبدأ الإنتاج السينمائي الروسي الإيراني المشترك الواسع النطاق من تصوير أفلام تتمتع بشعبية بين المشاهدين الإيرانيين والروس على حد سواء.

أعلن ذلك على هامش مهرجان "روح النار" السينمائي الدولي أندريه زولاتوريوف كاتب السيناريو الروسي المعروف بمشاركته في تصوير أفلام"شبح"، "الجاذبية"، "الجليد"، "مدرب"، "مليار"، " التدخل"، الدم على الأسفلت" وغيرها. وقال:" لا بد أولا من تصوير أفلام تحظى بشعبية بين الجمهور الإيراني والروسي مثل حكايات "ألف ليلة وليلة" التي نعرفها منذ الطفولة والملحمات الروسية والإيرانية وحتى الأفلام الخيالية. وسيفتح كل ذلك طريقا لإنتاج غيرها من الأفلام المشتركة".

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جاء ذلك على لسانه في ندوة "الحوار السينمائي: روسيا – إيران" التي عقدت على هامش مهرجان "روح النار " الروسي الذي انتهت أعماله أمس في مدينة خانتي مانسيسك بغرب سيبيريا. وأضاف قائلا:"ينبغي البحث عن مضمون مشترك يساعدنا في إنتاج فيلم سينمائي ممتاز ويحصد إيرادات شباك التذاكر وشعبية بين المشاهدين على حد سواء".

يذكر أن مهرجان "روح النار" السينمائي الدولي يقام كل سنة في مدينة خانتي مانسيسك بغرب سيبيريا، ويجري المهرجان العام الجاري تحت شعار "اللغة الخاصة للسينما القومية"، وكان المخرج سيرغي سولوفيوف منذ عام 2002 رئيسا للمهرجان، وبعد وفاته عام 2021 تولى رئاسته المخرج السينمائي الصربي أمير كوستوريتسا. ويقام المهرجان بدعم من حكومة إقليم يوغرا المحلية.

وقد فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان "روح النار "الدولي الـ22 فيلم "باورينا سالو" من إخراج الكازاخستاني أسخات كوتشين تشيريكوف.

المصدر: تاس