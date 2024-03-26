الإعلان عن تصوير الجزء الثاني لفيلم "تشيبوراشكا" الكوميدي الروسي

سيبدأ عرض الجزء الثاني من فيلم "تشيبوراشكا" الروسي من إخراج دميتري دياتشينكو في 1 يناير عام 2026.

قال مدير عام شركة "سنترال بارتنير شيب" لعرض الأفلام فلاديمير فيريشاغين على هامش مهرجان "روح النار" السينمائي الدولي الـ 22 إنه "يتوقع أن يعرض "تشيبوراشكا-2" في دور السينما الروسية بدءا من 1 يناير عام 2022".

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يذكر أن فيلم "تشيبوراشكا" الذي بدأ عرضه في روسيا في 1 يناير عام 2023 أصبح من أكثر الأفلام الروسية ربحا في التاريخ السينما الروسية، وتفوق من حيث إيرادات شباك التذاكر في روسيا على الفيلم الكوميدي "العبد" (2019) من إخراج كليم شيبينكو والجزء الأول لفيلم "أفاتار" (2009 ) من إخراج جيمس كاميرون.

ويروي الفيلم الكوميدي العائلي "تشيبوراشكا" قصة مغامرات حيوان خيالي يدعى "تشيبوراشكا" في مدينة صغيرة على ساحل البحر الأسود. وتضم بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية سيرغي غارماش ويلينا ياكوفليفا وفيودور دوبرونرافوف وبولينا ماكسيموفا.

يذكر أن مهرجان "روح النار" السينمائي الدولي يقام كل سنة في مدينة خانتي مانسيسك بغرب سيبيريا، ويجري المهرجان العام الجاري تحت شعار "اللغة الخاصة للسينما القومية"، وكان المخرج سيرغي سولوفيوف منذ عام 2002 رئيسا للمهرجان، وبعد وفاته عام 2021 تولى رئاسته المخرج السينمائي الصربي أمير كوستوريتسا. ويقام المهرجان بدعم من حكومة إقليم يوغرا المحلية.

المصدر: تاس