صفاء سلطان تكشف تفاصيلا عن مرض اكتشف لديها بالصدفة

كشفت الفنانة صفاء سلطان بعض التفاصيل عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، واكتشفت على إثرها إصابتها بمرض حمى البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الفنانة إنها وأثناء تصوير أحد المسلسلات في مستشفى السلط الجديد في الأردن تعرضت لوعكة صحية وآلام شديدة، ليقوم طاقم المشفى بتقديم الرعاية الصحية لها على الفور، وبعد المعاينة تبين أنها مصابة بمرض حمى البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الفنانة خلال أحد اللقاءات التلفزيونية إلى "أنها كانت محظوظة كونها تعرضت للمشكلة وهي في المستشفى، إذ بادر الأطباء فورا لإسعافها وإنقاذ حياتها"، وقالت إن "الله كتب لها عمرا جديدا حتى ترى أهلها وابنتها من جديد".

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وحول الأعراض التي يسببها هذا المرض قالت الفنانة:"كان االله بعون كل شخص لديه هذا المرض.. ألمه شديد، ويسبب تخثرات وتجلطات في البطن، وأحيانا قد يخسر الشخص جهازا من أجهزة جسمه بسبب هذا المرض".

وأعربت الفنانة عن فرحها بالتعاطف والمساندة التي لاقتهما من قبل محبيها وزملائها في المهنة وقالت:"كلما أدخل إلى موقع تصوير ألاقي الفرحة، أجد أن الكل بانتظاري ومسرورين ويهنؤنني بالسلامة".

المصدر: RT