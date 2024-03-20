فنانة سورية شهيرة: لم أتطلق من زوجي وتعرضنا لمحاولات اغتيال

أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عدم حدوث طلاق بينها وبين زوجها الفنان وائل رمضان ولكنه كان انفصالا، كما كشفت عن تعرضها وعائلتها لعدة محاولات اغتيال.

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وفي لقاء لها ببرنامح "حبر سري"، قالت سلاف فواخرجي إنها لم تتطلق من زوجها وائل رمضان، ولكنهما كانا "في حالة انفصال"، مضيفة: "نتواصل لحظة بلحظة وحسينا في فترة بيننا كعائلة أننا محتاجين أن نحافظ على هدوء البيت، حاليا الحب بيرجع والحياة بترجع ولكن كنا بنمر بفترة صعبة، وكنا نريد أن نحافظ على هذا الحب وكنا مع بعض لحظة بلحظة، وصعب الحب الحقيقي يروح لأنه حقيقي وصادق".

وأردفت: "من كثر حفاظنا على هذا الحب وهذه العائلةـ كان يجب علينا القيام بهذه الخطوة، وصعب تبعد عن شخص كان إنسان حقيقي وبيننا حب، ولو حصل حتى طلاق فالمشاعر باقية وهذه هي الحقيقة..وطالما الحب حقيقي يبقى صعب يروح، والزواج والطلاق أكبر من ورقة، وفي أحيانا طلاق روحي".

وفي حديثها عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال، أوضحت سلاف فواخرجي قائلة: "تعرضت أنا وزوجي وأولادي لمحاولة اغتيال أكتر من مرة، لأن كان فيه رأي بالنسبة لبلدنا سوريا مختلف فقرروا يقتلونا، وكانت لحظات مرعبة، لا يسمحوا لنا بأن نفكر أو نقول رأي آخر، وأغلبية الذين يطالبون بالحرية منعونا من الكلام، أنا مش همي إرضاء الناس، أريد أن أكون حقيقية".

المصدر: "القاهرة 24"