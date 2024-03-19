فنانة مصرية شهيرة تكشف عن تجميد بويضاتها لرغبتها بالأمومة

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي أنها جمدت بويضاتها ولم تعلن عن ذلك، موضحة أنها لم تشعر بالخوف من القيام بهذه الخطوة.

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وخلال لقاء هلا ببرنامج "حبر سري"، أشارت ناهد السباعي إلى أن والدتها أصرت على تجميد بويضاتها، منوهة بأنها شعرت بعد وفاة والدتها بإحساس الأمومة، إذ أن والدتها كانت هي الحياة بالنسبة لها، ولم يبقَ لها شخص تهتم به.

وأضافت "السباعي": "نفسي يكون عندي طفل أو طفلة وأبقى أم"، مشيرة إلى أنها لا توافق على الزواج في مقابل اعتزال الفن وليس هناك طباع يتم تغييرها، ولا بد أن تتعرف على شريكها من البداية، مضيفة: "مبحبش الراجل البارد ولا كثير الغيرة".

ناهد السباعي:

ممثلة مصرية، هي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي والمخرج مدحت السباعي، وحفيدة وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان.

نجحت في أن تخطو خطوات ثابتة في الحياة الفنية، حيث أدت دورا متميزا في فيلم "احكي يا شهرزاد" ومسلسل "الحارة".

تخرجت من معهد السينما، وقدمت أربعة افلام قصيرة بالمعهد، وشاركت في فيلم "بصرة" من إخراج "أحمد رشوان".

تلقت دروسا بورشة الفنان محمد صبحي، مما ساعدها على إحراز التقدم في التمثيل بشكل كبير.

المصدر: "الوطن" + RT