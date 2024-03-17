علاء مبارك يعلق على مسلسل "نعمة الأفوكاتو" والفنانة مي عمر ترد

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة الفنانة مي عمر وإخراج محمد سامي.

وفي صفحته على منصة "إكس"، كتب علاء مبارك: "عمل يستحق المشاهدة.. شاهدت الحلقة الأولى من مسلسل "نعمة الأڤوكاتو" للمخرج محمد سامي فتابعته، وهو بلا شك عمل جيد وممتع يجذب المشاهد مع تألق جميع فناني العمل، خاصة الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر".

وأضاف مبارك: "نضج فني ملحوظ وأداء طبيعى..السهل الممتنع..من أسباب نجاح اي مسلسل رمضانى عدم اطالة ومد المسلسل إلى 30 حلقة، فيصاب المشاهد بالملل".

من جهتها، علقت الفنانة مي عمر على إشادة علاء مبارك بالعمل الدرامي، ونجوم العمل قائلة: "شكرا السيد علاء مبارك، شهادة كبيرة أعتز بها".

شكرا السيد علاء مبارك ، شهادة كبيرة أعتز بيها 🙏 https://t.co/CU7ishzoa7 — Mai Omar مي عمر (@MaiOmar) March 17, 2024

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وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، حول شخصية نعمة المحامية الذكية (تقدم دورها الفنانة مي عمر)، حيث تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذى يخونها ويسرقها، كما تترك مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي.

وتجمع أحداث المسلسل علاقة حب بين الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر، سرعان ما تتحول الى انتقام وصراعات جمة.

المصدر: RT