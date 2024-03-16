مصر.. فنانة شهيرة ترد على انتقادات على زيادة وزنها وتكشف عن مرضها: "تخنت 20 كيلو"

ردت الفنانة المصرية أروى جودة على الانتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها في إحدى الأعمال الرمضانية بوزن زائد، حيث ظن البعض أنها خضعت لعمليات تجميل أدت إلي تغيير وجهها بشكل كبير.

وردت أروى جودة على تغريدة على منصة "X" كتب فيها: "أروى جودة وشها باظ .. مين دي؟!"

وقالت أروى جودة: "الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت 20 كيلو وبتحاول تلاقي علاج صح..ربنا ما يوريكي ..رمضان كريم".

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مرض الغدة:

- يعد خمول أو قصور الغدة الدرقية حالة صحية تحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات الأساسية المسؤولة عن عمليات الأيض بشكل عام.

لا يسبب خمول الغدة الدرقية أعراضا ملحوظة في بداية الإصابة به، ولكن في حال عدم علاجه وفي المراحل المتقدمة من هذه الحالة الصحية قد يتسبب ذلك بالكثير من المضاعفات الصحية، مثل: آلام المفاصل، والعقم، وأمراض القلب، والسمنة.

من أحد أهم الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بخمول الغدة الدرقية زيادة الوزن المفاجئة؛ إذ إن الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية مهمة في عمليات الأيض المسؤولة عن حرق السعرات الحرارية.

لكن في حال خمول الغدة الدرقية فإن عمليات الأيض تصبح أبطأ مما يجعل الجسم لا يحرق السعرات الحرارية، وبذلك يكتسب بعض الوزن، ولكن يجب الإشارة أن زيادة الوزن تكون مرتبطة بحدة ودرجة الخمول، إذ كلما كانت درجة خمول الغدة أكبر كانت الزيادة في الوزن أكبر.

المصدر: RT