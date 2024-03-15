مصر.. الفنانة شيرين رضا تتحدث عن سبب طلاقها من "الهضبة" عمرو دياب وتهاجم فنانة معتزلة

تحدثت الفنانة المصرية شيرين رضا عن سبب طلاقها من الفنان الشهير عمرو دياب، كما هاجمت فنانة معتزلة دفاعا عن ابنتها نور.

وخلال حوارها ببرنامج "العرافة"، قالت شيرين رضا متحدثة عن طليقها عمرو دياب: "عمرو دياب صحي بابا من النوم علشان عايز يتجوزني وراح قاله طيب، علشان يكمل نومه ويسيبه ويمشي".

وتابعت: "استمريت فى زواجي من عمرو دياب ثلاث سنوات.. وغنالي فيها كل الأغاني فى الفترة دي".

وأردفت "رضا": "سبب الانفصال بيني وبين عمرو دياب إن الحياة بيننا أصبحت مستحيلة.. وما بقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كدا".

هذا وهاجمت شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعدما هاجمت ابنتها هي وعمرو دياب، حيث كانت الأخيرة قد صرحت بالقول: "إذا بليتم فاستتروا، ويا نور اللي بتعمليه دا شئ مقزز وإلى أبعد الحدود".

لترد الفنانة شيرين رضا قائلة: "واحدة مريضة نفسية أما تعمل عقلها بعقل واحدة بنت صغيرة وتشتمها تبقي فاضية.. واعتزلت خلاص فتقعد بها فى بيتها وتلم نفسها مش هي تحجبت يبقي عيب أنها تقول الكلام دا.. مش دا حرام"، على جد وصفها.

وأردفت: "هي مالها أصلا ونور تعمل اللي هي عاوزاه هي هتتحاسب مكان نور.. خليها فى نفسها ملكيش دعوة ببنتي".

المصدر: "صدى البلد" + RT