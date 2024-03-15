مصر.. الفنانة ياسمين رئيس تكشف جنسيتها الحقيقية وتفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية

كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، وعن جنسيتها الحقيقية.

وفي لقاء مع برنامج "ع المسرح"، قالت ياسمين رئيس: "روايتي في قصة حياتي فيها كل حاجة، والحياة عادلة معي بنسبة خمسين خمسين"، مضيفة: "أمي كانت شديدة معي وماكناش فاهمين بعض اوي، وكانت العلاقة ندية مع أمي".

وأشارت رئيس إلى مدى حبها لابنها قائلة: "اللي يقرب من ابني أفجره، وهذا لحبي الشديد له".

وأردفت: "جنسيتي فلسطينية من يافا، وفكرت في زيارة فلسطين ولكن ليس من حقي زيارتها، وهذا لأن أهلي خرجوا من فلسطين 1948، ولأننا لاجئين من أوائل الذين خرجوا من فلسطين، وحاولت دخول فلسطين لكنني لم أنجح".

وأوضحت ياسمين رئيس قائلة: "حاليا أخاف أن لدي أسرة وعائلة عكس زمان، واحب أغير في شعري وشكلي ولكني لا اعرف السبب لهذا الأمر، كما أنني أذهب لطبيب نفسي".

وتحدثت الفنانة عن تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، وبدايتها في عالم الفن والتمثيل، حيث صرحت قائلة: "أتمنى أتعلم من أخطائي في اختياراتي القادمة..أنا وقعت في أخطاء الفترة الماضية من حياتي وكنت لا أتمنى الوقوع فيها".

وانهارت ياسمين رئيس بالبكاء بعد ذكر والدتها المتوفية، قائلة: "بعد وفاة أمي أصبحت فجأة أنا الأم لكل أخواتي..أمي كانت لي كل شيء ووفاتها شيء في غاية الصعوبة ولم أنساها أبدا".

المصدر: "صدى البلد"