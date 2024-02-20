عقب زواجه وهو في عمر 69.. الفنان المصري محمود عامر ينهار من البكاء على الهواء (فيديو)

توجه الفنان المصري محمود عامر برسالة مؤثرة لأبنائه، وطالبهم بألا ينزعجوا مما حدث خلال الفترة الماضية منه، وزواجه من فتاة تصغره في العمر.

وخلال لقائه ببرنامج "قعدة ستات"، قال محمود عامر متأثرا: "أقول لإبراهيم ابني، مدير التصوير، ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال، محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما، نجم جميل، أنا واثق تمام الثقة إنك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة"، متابعا: "بنوتي..بنت عمري..أميرة، ربنا يبارك في عمرك وأشوفك مطربة وملحنة قد الدنيا".

واستطرد منهارا من البكاء: "متزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم، بس أنتم أقرب ناس، وعايشين معايا وعارفين أنا كنت إيه، أوعوا تنسوني".

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المصدر: "المصري اليوم"