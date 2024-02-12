الفنان المصري محمود عامر يفاجئ جمهوره ويحتفل بزفافه في عمر 69 (صور + فيديو)

احتفل الممثل المصري محمود عامر، بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني خلال حفل عائلي، وقد أثار زواجه انتقادات بسبب عمره.

وأعلن عامر نبأ زواجه عبر حسابه على "فيسبوك" مرفقا صورتين مع زوجته وعلق قائلا: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج".

وجاء زواج عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتي أعلن انفصاله حينها مكتفيا بعبارة "سنجل"، ولديه منها ابنة تدعى أميرة عامر.

ورد على منتقدي زواجه في عمر الـ69 قائلا: "احتفلت بحفل زفافي السبت، وتزوجت على سُنة الله ورسوله، ولم أرتكب فعلا فاضحا أو مخلا بالأدب، فأنا مسلم وموحد بالله وأؤدي واجبي أمام الله وأتزوج على سنة الله ورسوله، وزواجي جاء من عند ربنا ولم تكن تجمعنا قصة حب".

وأضاف: "هؤلاء مرضى نفسيون يحتاجون إلى علاج، وأنا مش قادر أفهم الناس مضايقة ليه، ده زواج على سُنة الله ورسوله".

محمود عامر من مواليد عام 1955، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأيضا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

وبدأ مشواره الفني في الثمانينيات وشارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما أبرزها: ليالى الحلمية 4، رأفت الهجان، العندليب، عفاريت عدلى علام، حكايات بنات 3، وغيرها.

وكانت آخر أعماله مسلسل المداح 3 والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

المصدر: RT + المصري اليوم