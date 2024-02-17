بعد مرور 22 عاما.. مخرج "عائلة الحاج متولى" يكشف سرا عن نهاية المسلسل (فيديو)

كشف المخرج محمد النقلي عن تغيير نهاية مسلسل "عائلة الحاج متولي" بطولة الفنان المصري الراحل نور الشريف، مشيرا إلى أنه تمت مطالبته بتغيير النهاية بسبب تعدد الزوجات في قصة العمل.

وأضاف النقلي عبر "ET بالعربي": "بعد ما خلصنا تصوير المسلسل، جالنا جواب من الأسرة والمرأة يطالبوا بتغيير النهاية، وإننا نخلي نور الشريف في النهاية إنه كان بيحلم".

وتابع: "خلصنا المسلسل وسلمنا 30 حلقة، لكن لما الجواب ده جه من الوزير، اجتمعنا وقررنا أنه لا يمكن نعمل كده ونخليه عمل نهايته حلم، كده بنضحك على الناس 30 حلقة، وبعد تفكير طويل، نزلنا صورنا مشهد لنور الشريف وابنه مصطفى شعبان، وقعد ينصحه ميعملش كده".

يذكر أن مسلسل "عائلة الحاج متولي" عرض لأول مرة عبر شاشات التلفزيون في نوفمبر عام 2001، وشارك في بطولته الفنان نور الشريف، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، فادية عبد الغني، رجاء الجداوي، ممدوح موافي، ومصطفى شعبان، رانيا يوسف، نورهان، أحمد فلوكس، مونيا، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.

المصدر: ET بالعربي