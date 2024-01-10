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بمشهد عفوي ولطيف..نانسي عجرم تشارك فرقة رقص شعبية سعودية الرقص أثناء استقبالها وتثير تفاعلا (فيديو)

الثقافة والفن

بمشهد عفوي ولطيف..نانسي عجرم تشارك فرقة رقص شعبية سعودية الرقص أثناء استقبالها وتثير تفاعلا (فيديو)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيف للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تشارك فرقة شعبية سعودية الرقص، لدى وصولها إلى مدينة العلا.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت فرقة شعبية تستقبل نانسي عجرم فور وصولها، لتشاركهم الرقص بعفوية.

وعقب انتهاء نانسي عجرم من رقصتها وجهت قبلات في الهواء للفرقة تعبيرا عن تقديرها لهم، ثم قدمت لهم الشكر على حسن الاستقبال.

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم بالقول: "يا حلو روحها"، مع إشارة قلب أحمر، وأضاف آخر: "تجنن..كيوت بينهم".

بمشهد عفوي ولطيف..نانسي عجرم تشارك فرقة رقص شعبية سعودية الرقص أثناء استقبالها وتثير تفاعلا (فيديو)
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المصدر: RT

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