الفنانة شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة "ارتباطها" وتتوعد البعض

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حقيقة الأنباء المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص "دخولها في علاقة غرامية" بعد انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

ونشر حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانا جاء به: "تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "تتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، وقد كلفت الفنانة مستشارها القانوني بملاحقة ادعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون، وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليا إلا فنها".

وفي وقت سابق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء ارتباط النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بخطيب الممثلة، ميرهان حسين، السابق بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

المصدر: "المصري اليوم"