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مصر..النيابة العامة تستدعي الفنانة شيرين عبد الوهاب بدعوى "سب وقذف" منتج شهير

الثقافة والفن

مصر..النيابة العامة تستدعي الفنانة شيرين عبد الوهاب بدعوى
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وجهت النيابة العامة في مصر استدعاء للفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها في الاتهام الموجه إليها بخصوص التعدي بالسب والقذف على المنتج الشهير محمد الشاعر.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي، فضلا عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق "إنستغرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

وأوضح المستشار صبحى جمال، محامي محمد الشاعر أن النيابة العامة قد استمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعه، وبناء عليه، استدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بذلك التقرير الفني وأقوال المنتج وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور معللة ذلك بإصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف المستشار صبحي جمال أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة من خلال أقوال الشاعر وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتحريات البحث الجنائي، حيث أنه وفقا للقانون المصري، تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب عقوبة الحبس والغرامة فضلا عن التعويض.

المصدر: "المصري اليوم"

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