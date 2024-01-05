"حبيب" جديد في حياة شيرين عبد الوهاب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء ارتباط النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بخطيب الممثلة، ميرهان حسين، السابق بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

إقرأ المزيد

وبطريقة غير مباشرة، علقت ميرهان حسين على خبر ارتباط خطيبها السابق تامر سليم بشيرين عبر خاصية ستوري في تطبيق "إنستغرام"، حيث نشرت الآية القرآنية: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وربطت علاقة حب قوية ميرهان بتامر، الذي يعمل دكتور أمراض نساء، واستمرت خطبتهما لمدة 8 أشهر فقط، وبشكل مفاجئ وقع الانفصال، وتردد حينها أن الصدام حدث قبل أسابيع من الزفاف، ولم يكشف الطرفان عن سبب تصدع العلاقة والانفصال.

وقالت وسائل إعلام إن الطبيب رافق شيرين في حفلاتها الأخيرة، حيث ظهر برفقتها في حفلها الأخير بدبي قبل أيام. لكن هناك تضارب في المعلومات عما إذا كان هذا الشخص، حبيب شيرين الجديد، أم أنه يشرف على حالتها الصحية بشكل دائم.

المصدر: RT