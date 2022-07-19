شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب: أتجوز قرد ولا أرجع لك

كشـفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تفاصيل علاقتها بحسام حبيب، مشيرة إلى أنها كذبت على الجمهور وكانت تحاول تجميل صورته سعيا للتخلص منه، لأنه أكثر شخص أذاها.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "عمري في حياتي ما اتأذيت بالشكل ده غير منه".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "حسام إنسان فاضي وقلبه أسود ومش بحبه.. حبِّتُه عقربة مش لاقيه تنام فيها.. أنا في حياتي عمري ما اتأذيت بالشكل ده غير منه.. إنسان قلبه أسود.. إنسان فاضي ويغتاب كل الناس".

وواصلت شيرين عبد الوهاب قائلة: "أنا خرجت من العلاقة دي بالوَكْسَة والهم والندم وبكل حاجة وحشة.. وعملت له محضر بعدم التعرض ليا ولبناتي، أنا عاوزة أستغفر ربنا لأني كدبت كتير على الناس، وحاولت أجمّل صور حسام حبيب، وأنا مبحبش الكدب، وكنت بجمل صورته بس عشان يغور ويتجوز وأرتاح منه، وعربيتي المرسيدس كانت باسمه، واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي".

وأضافت شيرين عبد الوهاب: "والد حسام حبيب تقريبا هو المتحدث الرسمي لعلاقتي أنا وحسام حبيب، وأنا عمري ما هرجع لحسام أبدا، دا أنا أتجوز قرد ولا أتجوز حسام".

واختتمت بالقول: "بقول لحسام حبيب فوق يا ابني واعرف أنت بتكلم مين.. أنا من القلعة.. دا أنا أتجوز الفيل أبو زلُّومة أو القرد اللي في جنينة الحيوانات ولا أرجع له تاني".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري