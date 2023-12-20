"أفضل من البشر" الروسي يتقدم مسلسلات غربية على منصة Netflix للبث الحي

على الرغم من أن منصة Netflix غادرت السوق الروسية ولا تنتج مسلسلات في روسيا، إلا أن الأعمال الروسية التي حصلت عليها سابقا لا تزال معروضة على المنصة وتحظى بنجاح كبير لدى المشاهدين.

أفادت بذلك شركة "إر بي كا" الروسية نقلا عن تقارير صادرة عنها. وعلى وجه الخصوص، تم إصدار الدراما الخيالية "أفضل من البشر" في النصف الأول من العام الماضي ضمن أفضل 1000 مشروع بث مباشر. بل إنها تفوقت في الأداء على المواسم الأخيرة من البرامج الشهيرة، مثل "Black Mirror" و"Sex Education" و"The Umbrella Academy".

يذكر أن "أفضل من البشر" هي قصة خيالية مثيرة تدور أحداثها حول عالم مستقبلي تحل فيه الروبوتات محل الأقارب المتوفين، ولكنها تصبح مستقلة بشكل مفرط. لقد سمح تطور الذكاء الاصطناعي للعلماء بإنشاء أحدث جيل من الروبوتات المساعدة التي يمكنها "استبدال" أحبائهم المتوفين. ومع ذلك، فإن الروبوتات تواجه بشكل دوري حالات فشل، وتم فرض رقابة صارمة عليها. تقرر فاي ( الشخصية الرئيسية في الفيلم) تفعيل الروبوت الخاص بزوجها عندما لقى إيفان ( شخصية أخرى) مصرعه في حادث سيارة.

المصدر: تاس