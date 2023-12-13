وفاة نجم مسلسل Brooklyn Nine-Nine أندريه براور

توفي الممثل الأميركي أندريه براور المعروف في المسلسلين التلفزيونيين House وBrooklyn Nine-Nine، متأثرا بالمرض عن عمر يناهز 62 عاما.

أفادت بذلك مجلة Variety، نقلا عن وكيل للممثل.

وقالت المجلة: "توفي أندريه براور.. يوم الاثنين بسبب مرض عابر. عن عمر 62 عاما".

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ونال الممثل جائزتي "إيمي" عام 1998 لقاء أداء أفضل دور رئيسي في مسلسل " قسم القتل" الدرامي، وعام 2006 لقاء أداء أفضل دور في مسلسل "لص" القصير.

ولعب أندريه براور في مسلسل House دور الطبيب المعالج للشخصية الرئيسية في عيادة "مايفيلد" للأمراض النفسية. كما شارك في تصوير مسلسل Brooklyn Nine-Nine وفيلمي "Salt" مع أنجلينا جولي وCity of Angels مع ماغ رايان ونيكولاس كيج.

المصدر: نوفوستي