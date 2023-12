جينيفر أنيستون: ماثيو بيري كان سعيدا وبصحة جيدة

قالت نجمة المسلسل الأميركي "الأصدقاء" جنيفر أنيستون، إن شريكها النجم الراحل ماثيو بيري كان سعيدا ويتمتع بصحة جيدة قبل وقت قصير من وفاته.

وقالت أنيستون في أول مقابلة لها مع مجلة Variety منذ وفاة بيري: "كان سعيدا. وكان يتمتع بصحة جيدة وأقلع عن التدخين، أصبح يكتسب حالة مهنية جيدة. هذا كل ما أعرفه".

وقالت الممثلة إنها تواصلت مع بيري يوم وفاته.

هذا وكانت بوابة TMZ الإلكترونية قد أفادت في وقت سابق بأن بيري توفي عن عمر يناهز 54 عاما، وإن سبب الوفاة هو أنه ربما غرق في منزله. وحسب مصادر البوابة، فقد تم العثور على جثة الممثل في الجاكوزي بمنزله. ويشار إلى أنه لم يتم اكتشاف أي آثار للمخدرات في مكان الحادث، وأن الوفاة لم تكن عنيفة.

اكتسب ماثيو بيري شعبية واسعة النطاق بفضل دور تشاندلر بينغ في المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير "الأصدقاء"، وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت المسيرة الإبداعية للممثل السينمائي عددا من الأدوار الرائدة في أفلام الكوميديا ​​​​الرومانسية الشهيرة "أسرع واجعل الناس يضحكون"، "المحتالون"، "Tango for Three"، وكذلك كوميديا ​​الجريمة "The Whole Nine Yards". وتم ترشيح بيري لنيل الجوائز الأمريكية المرموقة مثل "غولدن غلوب" و"إيمي."

المصدر: نوفوستي