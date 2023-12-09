وفاة الممثل الأمريكي ريان أونيل عن عمر ناهز 83 عاما

توفي الممثل الأمريكي المشهور، رايان أونيل، الذي رشح لجائزة الأوسكار والغولدن غلوب عن دوره في فيلم "قصة حب"، عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال نجل الممثل الراحل على شبكة التواصل الاجتماعي، "توفي والدي اليوم وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه بقدر ما يدعمنا".

ويعد أكبر عمل تمثيلي لأونيل هو دور باري ليندون في فيلم المخرج ستانلي كوبريك، الذي يحمل نفس الاسم عام 1975.

حصل على جائزة "ديفيد دي دوناتيلو" الإيطالية التي تمنح لأفضل الممثلين الأجانب، ولديه نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.

المصدر: تاس