مصر.. تصريح رسمي لنقيب الممثلين بشأن صحة الفنانة القديرة عبلة كامل

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن حقيقة إصابه الفنانة القديرة عبلة كامل بـ"مرض خطير".

وفي تصريح لموقع "صدى البلد"، أوضح أشرف زكي قائلا: "عبلة كامل بخير وحالتها الصحية كويسة جدا ولا صحه للشائعات التي يتم تداولها".

وتعتبر الفنانة عبلة كامل أيقونة فنية مميزة في عالم الفن، حيث أنها حرصت طوال مسيرتها الفنية على امتاع الجمهور بأدائها السلس والبساطة والقريب أيضا من المواطن البسيط، وكسبت محبة الجمهور المصري والعربي بشكل كبير، لتواضعها وأدوارها العفوية المحببة للجميع.

المصدر: "صدى البلد"