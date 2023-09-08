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بعد تعرضها لانتقادات وجدل واسع.. فنانة مصرية توضح حقيقة تصريحها ضد الحجاب

الثقافة والفن

بعد تعرضها لانتقادات وجدل واسع.. فنانة مصرية توضح حقيقة تصريحها ضد الحجاب
Legion-Media
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نفت الفنانة المصرية نسرين أمين التصريحات المنسوبة لها بشأن رأيها في الحجاب، والتي أثارت جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ونشرت نسرين أمين منشورا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقالت: "تصريح كاذب وغير صحيح، لم يتم سؤالي أبدا يوما عن رأيي في الحجاب، السؤال كان هل نسرين أمين محجبة؟". 

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وتابعت: "الاجابة كانت لا مش محجبة في ملابسي بس أخلاقي كويسة الحمد لله". 

واختتمت:" إذا لم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب ولم أذكر أنني ضده، هناك فرق كبير بين السؤالين وبالتالي بين الإجابتين". 

 وانتشر تصريح تم تداوله على لسان نسرين أمين بعد عرض حلقتها ببرنامج “بلا تصنيف” أنها لا يمكن أن ترتدي الحجاب لأنها ترى أن الحجاب أخلاق، وأنها معجبة بأخلاقها، وهذا ما نفته الفنانة نسرين أمين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

المصدر: مصر تايمز

 

 

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