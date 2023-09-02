السعودية.. تركي آل الشيخ يوجه بتنظيم حفل لفنان مصري شهير

وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، بإقامة حفل عاجل للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، كاشفا عن رأيه بالفن المصري.

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وخلال حفل الفنان محمد الحلو في جدة، أكد المستشار تركي آل الشيخ أن الفن المصري هو الفن الرائد.

وأشار آل الشيخ إلى أن الفنان محمد الحلو "لم يخطئ بجملة عمار يا سعودية"، مضيفا: "محمد الحلو مغلطش، عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار لكل الأمة العربية، وبدعوه لموسم الرياض، والفن المصري في قلوبنا دايما وهو الفن الرائد الذي تعلمنا منه الكثير".

وقدم المستشار تركي آل الشيخ دعوة للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لإحياء حفل غنائي في السعودية، بعد إهداء الأخير أغنية من كلماته إلى السعودية، والتي غناها الفنان محمد الحلو في حفله بجدة.

وأوضح تركي آل الشيخ قائلا: "بوجه بحفل عاجل لنقيب الموسيقيين وموقفه الطيب الفنان مصطفى كامل"، معربا عن سعادته البالغة خلال حفل الفنان محمد الحلو، بعدما تقديم أغنية خاصة للسعودية، جاء فيها: "اللي أنا شفته بعنيا، مبروك من كل قلبي، يا سعودية، أنا مصري وابن مصر، وابن الأمة العربية".

من جهته، رد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية على دعوة المستشار تركي آل الشيخ، وكتب على حسابه في "فيسبوك": "خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على قمة الرقي والذوق وتحيتنا على الهواء مباشرة، الأغنية خرجت من القلب للأشقاء والأحباب".

وفي حفل أحياه في جدة ليل الجمعة - السبت، قام محمد الحلو بإهداء أغنية خصيصا لشعب السعودية بعد الجدل الذي حدث في حفله كاسيت 90 والهجوم عليه لتغييره كلمات أغنية عمار يا إسكندرية إلى عمار يا سعودية.

المصدر: "القاهرة 24"