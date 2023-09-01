عقب جدل كبير.. فنان مصري شهير يهدي أغنية خاصة للسعودية

عقب جدل كبير أثاره في حفله السابق على مسرح بنش مارك بمدينة جدة إثر تغييره كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" إلى "عمار يا سعودية"، أهدى الفنان المصري محمد الحلو أغنية خاصة للمملكة.

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وفي التفاصيل، أحيا المطرب المصري محمد الحلو حفله بجدة في السعودية على مسرح "بنش مارك" تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وذلك في ثاني حفل له بالمملكة، حيث أحيا قبل أسبوعين حفل كاسيت 90 رفقة مجموعة من مطربي التسعينيات.

وبدأ محمد الحلو حفله بالسعودية بغناء تتر مسلسل ليالي الحلمية ليه يا زمن، ومن ثم وجه شكره لجمهور وشعب المملكة معبرا عن امتنانه وحبه لهم، حيث قال: "أهلا بيكم..أنا جيت هنا من 16 يوم في حفلة كاسيت 90، ولقيت احتفاء مش ممكن من الجمهور..وأنا بحبكم، ولكن حبيتكم أكتر يا شعب المملكة لما جيت، وكل التقدير والاحترام والعرفان لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ".

وقام محمد الحلو بإهداء أغنية خصيصا لشعب السعودية بعد الجدل الذي حدث في حفله كاسيت 90 والهجوم عليه لتغييره كلمات أغنية عمار يا إسكندرية إلى عمار يا سعودية.

وقدم الحلو أغنية لشعب السعودية من ألحان مصطفى كامل وتوزيع أمير عبد المجيد، حيث أوضح قائلا: "لما سافرت المرة اللي فاتت فكرت أقدم هدية لشعب المملكة وخدت الكلام واللحن من الفنان الكبير ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، وما لقتش غير الأسطورة المايسترو أمير عبد المجيد ليكون موزعا لها، وإن شاء الله تعجبكم".

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "هنا في نفس المكان حجيت وعملت عمرة ودار بيا الزمان وسمعت كلام في بلدي واتقال لي واتحكى.. واللي أنا شفته بعنيا جواكي يا سعودية فاق الأحلام شوية.. مبروك من كل قلبي يا شعب المملكة.. الله يديم الأفراح عليكي يا سعودية أنا مصري وابن مصر وابن الأمة العربية.. مبروك على كل حلم يا شعب أصيل وحلو.. أنا محمد الحلو جاي بقدم تحية.. حاسس إني في بلدي متسلطن أوي ومرتاح.. شكرا على الحب اللي أنا شايفه شكرا على التقدير والترحاب والشعب اللي بحبه اللي غمرني وفكرني بريحة الأحباب".

المصدر: "القاهرة 24"