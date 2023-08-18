مصر.. نقابة الموسيقيين تعلق على استبدال الفنان محمد الحلو كلمات أغنيته إلى "وعمار يا سعودية"

علق المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية بمصر محمد عبد الله، على استبدال الفنان محمد الحلو كلمات أغنيته من "وعمار يا إسكندرية" إلى "وعمار يا سعودية"، عقب إثارته جدلا كبيرا.

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وأوضح محمد عبد الله قائلا: "بشأن واقعة استبدال الفنان محمد الحلو لكلمات أغنيته بكلمات أخرى، النقابه لم تر أن الفنان محمد الحلو أساء إلى أحد، وإن ما حدث منه هي كلمات شكر ومدح وليست عبارات ذم أو إهانه في حق أي أحد".

وأردف عبد الله: "ومن ثم فإن النقابة لا تعاقب ولا تحيل إلى التحقيق على عبارات الشكر والمدح، وفي الوقت ذاته النقابه تقف ضد أي إساءة أو إهانة في حق أي دولة".

وأحيا المطرب الكبير محمد الحلو خامس فقرات حفل "كاسيت 90"، وذلك على مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة العربية السعودية، في حفلة استثنائية لنجوم التسعينيات، في حين أنه استبدل كلمات أغنيته تتر مسلسل "زيزينيا"، من "وعمار يا إسكندرية" إلى "وعمار يا سعودية"، ما أثار جدلا كبيرا بمواقع التواصل.

المصدر: "المصري اليوم"