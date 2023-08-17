فنان مصري كبير يثير الجدل بتغيير كلمات أغنية عن مصر "لمجاملة السعودية"

أثار الفنان الكبير محمد الحلو، جدلا واسعا في مصر بعد تغييره كلمات أغنية عن مصر "لمجاملة السعودية"، خلال حفل غنائي مساء أمس الأربعاء، في مدينة جدة.

وقدم محمد الحلو، في بداية فقرته للحفل أغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية، وقدم أيضا أغنية تتر مسلسل زيزينيا، وفيها استبدل مقطوعة: "عمار يا إسكندرية" بجملة: "عمار يا سعودية"، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: "ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير".

وتسبب الحلو في جدل واسع بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الأشخاص عن غضبهم من تغيير كلمات الأغنية، فيما اعتبر البعض الآخر أن الأمر لا يتعدى مجاملة السعودية، ويحدث في بعض الأحيان تغيير كلمات بعض الأغاني.

المصدر: RT