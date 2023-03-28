مخرجة تونسية: سلسلة "للّا سندريلا" أقوى من فيلم "تيتانيك" (فيديو)

قالت المنتجة والمخرجة التونسية سونيا بن بلقاسم إن سلسلتها "للّا سندريلا" التي تبث على القناة الوطنية الأولى، أقوى من فيلم "تيتانيك"للمخرج جيمس كامرون.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "رمضان شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الثلاثاء، "حبيت ننقذكم من الكآبة في رمضان عملتلكم ''للاّ سندرلا''.. خذيت سندرلا وفلفلتها بالمرا التونسية.. واليوم يرعشو من سندرلا والله ما يرقدوش.. ونقلك وقّف حياتك ووقف مشاريعك وتفرج في للا سندرلا".

وكشفت بالمناسبة أن ميزانية السلسلة هي في حدود 2 مليار و900 ألف دينار (حوالي 800 ألف يورو).

هذا، واعتبرت سونيا بن بلقاسم أنها نجحت في مجالها، وأن سلسلتها الجديدة "للا سندرلا" هي رقم واحد في نسب المشاهدة، مؤكدة أنه أقوى عمل رمضاني.

وأضافت "عندما أقوم بعمل أريد أن ينافس عربيا وعالميا"، مشيرة إلى أن اللهجة التونسية لم تكن يوما عائقا أمام الأعمال التونسية حتى تشع في الخارج.

وصرحت بأن الأعمال التونسية لا تعيقها اللهجة وإنما الإخراج، موضحة أن تنفيذ الأعمال لا يرقى للأعمال في الخارج، وهناك أعمال درامية لا تشرف تونس.

وكشفت بالمناسبة أن سلسلتها "زينة وعزيزة" سيتم بثها على قناة "أم بي سي".

إلى ذلك وجهت المنتجة التونسية نداء للرئيس قيس سعيد لفتح تحقيق في شركات سبر الآراء بخصوص نسب المشاهدة للأعمال التلفزية في شهر رمضان.

وأشارت في السياق على أنها تتعرض لحملة ممنهجة لأنها منتجة ناجحة.

المصدر: "موزاييك"