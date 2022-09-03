كاظم الساهر يكشف اسمه الحقيقي وسبب تغييره لقبه

كشف النجم العراقي كاظم الساهر، تفاصيل تسميته بلقب "الساهر"، موضحا أن هذا الاسم أطلقه على نفسه بسبب موقف تعرض فيه للتنمر من شخص ما في بداياته.

وأوضح الساهر خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" أن اسمه كاظم جبار إبراهيم، وحين غنى أول أغنية وسجلها باسم كاظم جبار، أحد الأشخاص سخر منه، قائلا: "واحد بشكل استفزازي قالي أنت كاظم جبار اسمك يصلح بياع عصير قلت له: "يشرفني شكرا".

وأضاف: رجعت جلست مع أصدقائي إنه صار كذا مثل إهانة كانت، وفعلا سميت نفسي الساهر، اللي هو لا يشبهني تماما، الساهر ولا إله علاقة بكاظم الساهر، لا أسهر والله العظيم، حتى والدي قالي تعالى أنت من وين جبت الساهر، قلت له اسم فني فقط".

وأوضح أنه عاني من بعض المشاكل بسبب عدم وجود لقب الساهر في بعض المعاملات الورقية، وقال: "في المعاملات الرسمية ما يمشوني يقولوا أنت مو نفس الشخص، في أوراق مكتوب فيها كاظم جبار إبراهيم وأوراق مكتوب كاظم جبار الساهر، اضطريت اعمل تغيير أوراق".

المصدر: cbc