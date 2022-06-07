مخرج روسي يعلّق على قرار حذف كييف رواية "الحرب والسلام" من المناهج المدرسية

علق المخرج الروسي سيرغي غينزبرغ على قرار السلطات الأوكرانية حذف رواية "الحرب والسلام" للكاتب الروسي العالمي ليف تولستوي من المناهج المدرسية.

وقال غينزبرغ في تصريح لـRT: "يمكننا كمجتمع روسي أن نتجاهل ويليم شكسبير على سبيل المثال، لكن من نؤذي؟ إنجليز؟.. نعم نحن لا نحبهم (الإنجليز) ولكن ما علاقة الأدب العالمي والموسيقى العالمية".

وأضاف أن الأدب الروسي والأوروبي مترابطان للغاية.

وتابع: "الشخص الذي يقطع الثقافة والأدب عن نفسه عن قصد، هو تماما كالذي يقطع يديه وقدميه وأعضائه، يمكنه التعايش مع الأمر، لكنه سيكون قبيحا".

وكان نائب وزير التعليم الأوكراني أندريه فيترينكو أعلن أنه سيتم حذف رواية تولستوي "الحرب والسلام" من المناهج الدراسية.

المصدر: RT