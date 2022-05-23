فيلم يثير الجدل حول الأزهر.. "صبي من الجنة" مخرجه مصري وبطله فلسطيني وأحداثه في تركيا

أثار فيلم "صبي من الجنة" "boy from heaven"، للمخرج السويدي المصري الأصل طارق صالح، حالة من الجدل بعد مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة 75 من مهرجان كان السينمائي.

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وتحدث الفنان يوسف سلامة زكي "ممثل مصري ويقيم بالسويد"، عن تجربته في الفيلم، وتفاصيل مشاركته في العمل، الذي تطارده اتهامات الإساءة لمؤسسة الأزهر.

وأوضح أنه تلقى عرضا من المخرج طارق صالح، لكي يكون مصحح اللهجة المصرية لكل الممثلين الموجودين في الفيلم، بالإضافة إلى تقديمه لدور مدرس البيولوجيا في الأزهر.

وأشار إلى أن الفيلم بدأ تصويره في تركيا، بداية من يونيو 2021، واستمر 3 شهور، وبعدها تم تصوير أسبوع في "غوتنبرغ" بالسويد.

ونوه بأن أحداث العمل تدور تقريبا سنة 2017، ومحورها طالب فى جامعة الأزهر، وهو "آدم" يؤدي الشخصية الفنان الفلسطيني توفيق برهوم.

وأشار الفنان المصري إلى أن المخرج طارق صالح سبق وأن أثار الجدل، عند تقديم فيلمه السابق "حدث في الهيلتون"، ومن واقع تجربتي في "صبي من الجنة"، أقول الفيلم ليس به أي شيء صادم، وليس مثيرا للجدل بالقوة التي يتوقعها الكثيرين.

ويعد فيلم "صبي من الجنة "boy from heaven"، من تأليف وإخراج طارق صالح، ويعرض بالمسابقة باعتباره فيلما سويديا، حاصلا على دعم إنتاجي بقيمة 300 ألف يورو من مؤسسة "مومنتو فيلم إنترناشيونال" و"أرت سينما فرانس".

ويشارك في بطولة الفيلم من مصر، الفنان عمرو مسعد، والفنان ومصحح اللهجة يوسف سلامة زكي، ومن فلسطين توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري، إلى جانب الفنان السويدي الجنسية واللبناني الأصل فارس فارس، والفنان والمخرج السوري شيروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الفنان البلجيكي الجنسية والتونسي الأصل مهدي دهبي.

مؤلف ومخرج فيلم "صبي من الجنة"، هو المخرج طارق صالح، المولود لأب مصري، وأم سويدية، ومقيم في السويد.

المصدر: مصراوي