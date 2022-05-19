"ماكيير" مصري يثير الجدل بتصريح عن عادل إمام ويصفه بـ"إله"

تحدث خبير المكياج العالمي محمد عشوب عن علاقته بالزعيم عادل إمام، مشيرا إلى أنه نجم لن يتكرر في تاريخ السينما المصرية، وله كاريزما خاصة ونجومية لا مثيل لها.

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وقال محمد عشوب: "الله منح عادل إمام النجومية، وهو إله التمثيل وأعظم من أنجب العالم في التمثيل ولن يتكرر والله أرسله للفن، وعادل إمام له كاريزما خاصة ونجومية ومُحاط بـ أسوار من الفولاذ منذ بدايته حتى الآن، وهو زعيم ودخل قلوب العالم كله ومهما قال أو فعل الجمهور سيبتستم".

وأشار محمد عشوب إلى أن قصة صعود محمد رمضان للنجومية، لا تتشابه مع عادل إمام على الإطلاق، بل تتشابه مع الراحل أحمد زكي لأن كلاهما مر بالعديد من التحديات في بداية حياتهما الفنية، كما أن محمد رمضان يتشابه مع أحمد زكي من حيث الشكل، ويستطيع تجسيد سيرة أحمد زكي بجدارة.

وتطرق محمد عشوب، للحديث أيضا عن علاقته بالراحل أحمد زكي، قائلا: إنه مر بالعديد من الأزمات ورحلته كانت مليئة بالأشواك، وحاول الانتحار بسبب رفض أحد المنتجين له مشاركته في فيلم مع سعاد حسني، بعنوان: الكرنك، مما تسبب له في اكتئاب حاد، كما تأثر بانفصاله عن هالة فؤاد؛ لأنه لم يحب أحدا غيرها وفي كل مرة يحاول تخطي الأمر والارتباط بامرأة أخرى، يهرب في اللحظات الأخيرة".

المصدر: القاهرة 24